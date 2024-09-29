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Kurallara uymayan 474 bin araç/sürücüye ceza

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 19-26 Eylül 2024 tarihleri arasında 2 milyon 686 bin 321 araç denetlendi. Toplam 474 bin 317 bin araca/sürücüye işlem yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Eylül 2024 08:36, Son Güncelleme : 29 Eylül 2024 10:04
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Kurallara uymayan 474 bin araç/sürücüye ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 19-26 Eylül 2024 tarihleri arasında 2 milyon 686 bin 321 aracın denetlendiğini duyurdu.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 272 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 126 bin 331, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 988, emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 201, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 962 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 921 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 474 bin 317 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, "2024 yılının ilk sekiz aylık döneminde 74 bin 451 motosiklet ve motorlu bisiklet ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karıştı ve bu kazaların %65,9'unda motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin kusurlu olduğu tespit edildi" dedi.

"Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil"
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için trafik ekiplerimizin yanı sıra polis ve Jandarma Asayiş Motosikletli Timleri başta olmak üzere diğer birimlerimizce de denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek. Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım, tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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