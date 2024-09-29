Meclis'in ilk gündem maddesi: Öğretmen

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim Salı günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak ve yeni dönem çalışmalarına başlayacak.

ERDOĞAN KONUŞMA YAPACAK

Meclis'in yeni yasama yılı başlangıcı sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel kurulda bir konuşma yapacak. Erdoğan'ın konuşmasında, özellikle yeni anayasa konusunda bir defa daha çağrı yapması, ayrıca iç ve dış gelişmelerle ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

TBMM'NİN İLK GÜNDEM MADDESİ: ÖĞRETMEN

Milletvekillerini yoğun bir mesai döneminin beklediği Meclis'in ilk gündem maddeleri ise Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yargı paketi olacak. Ayrıca 2025 Bütçe Teklifi, 17 Ekim'e kadar TBMM'ye sunulacak. Bütçenin Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri kasım ayı içinde, genel kuruldaki görüşmeleri ise aralık ayında tamamlanacak.

TBMM yerleşkesi içinde de yeni dönem için bir dizi hazırlık yapıldı. Tadilat, bakım ve onarım işlemlerinin yanı sıra genel kurul salonunun bakımı ve onarımı yapıldı. Ayrıca, dış çevre düzenlemeleri yapıldı ve aydınlatma sistemleri gözden geçirildi. Milletvekillerinin kullandığı iktidar ve muhalefet kulislerindeki koltukların döşemeleri değiştirildi, mermer zeminler cilalandı, milletvekili odalarının periyodik bakımı gerçekleştirildi.

TBMM Şeref Kapısı merdivenlerinin bakımının yanı sıra kampüse girişlerde araç yoğunluğunun oluşmaması için misafir otoparkına yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. TBMM bilişim sistemlerinin bakımı ve güvenlik kontrolleri yapıldı.