AK Parti, sosyal medya için yeni bir çalışma başlatıyor

AK Parti'nin son yapılan Strateji Kurulu Toplantısı'nda sosyal medyada dolaşıma sokulan yalan haberlerin ve kirli bilgilerin sonuçları masaya yatırıldı. AK Parti kurmayları, sosyal medya platformlarında dezenformasyon içeren haber ve bilgilerin yayılımın giderek arttığına dikkat çekti.

Strateji Kurulunda yapılan değerlendirmelerde "Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve doğru olmayan bir bilgi veya haber, doğru olandan 120 kat daha hızlı yayılıyor. Bilginin yanlış olduğu ortaya çıkıp, doğrusuna ilişkin açıklama veya paylaşımlarla kimse ilgilenmiyor. Yalan bilgi binlerce görüntülenme alıyor, hızla yayılıyor. Doğru olmadığı ortaya çıksa bile, iş işten geçmiş oluyor. Yalanın yayılma hızı ile doğrunun yayılma hızı arasında kat kat fark var. Yalan bilgi 100 tıklanıyorsa, doğru bilgi 7-8 tık alıyor" ifadeleri kullanıldı.

SANAL YARGILAMA YAPILIYOR

Ayrıca, sosyal medyada adeta bir 'yargı ve infaz sistemi' kurulduğu ve bunun büyük risk oluşturduğuna dikkat çekildi. Herhangi bir olay karşısında, henüz konu netleşmemişken, sosyal medya baskısıyla atılan adımların doğru olmadığı, özellikle adli olaylarda yargı üzerinde baskıya neden olduğu değerlendirmesi yapıldı. AK Parti kaynakları "Herhangi bir olay karşısında, ortada henüz somut bir durum yokken, bir bakıyorsunuz, birileri sosyal medya mahkemesi kurmuş, yargılama yapmış ve infaz etmiş. Bu çok tehlikeli bir durum. Bunun sonucunun nereye varacağını kimse hesap etmiyor. Adeta 'yargısız infaz' diyebileceğimiz sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bu durum, hakim ve savcılar üzerinde de baskı oluşturuyor" dedi.

YENİ ÇALIŞMA GELİYOR

Her gün onlarca kişinin sosyal medyada itibar suikastına uğradığına dikkat çeken AK Parti kurmayları, önümüzdeki süreçte uzmanların da dinleneceğini ve bu konularda bir çalışma yapılacağını kaydetti.

YÜCEL KAYAOĞLU