Dövize yönelik fonlarda ivme kaybı

10 Eylül tarihi itibarı ile TEFAS platformundan bakıldığında en yüksek getirili fonlarda; gönüllü BES tarafında yüzde 49 ile yüzde 62 arasında ilk 10 hisse ve değişken temalılardan oluşurken, OKS tarafında da hisse taşıyan değişkenler sıralarını diğer fonlara kaptırmadı.

2020'lerde dönemsel olarak performansta öne çıkan yurt dışı hisse temalı BES Fonları, 2024'teki "teknoloji" merkezli düzeltmeler nedeniyle önceki lider performanslarını sürdüremezken, Türk Lirası'ndaki görece sakin seyirle; yine geçen dönemlerde pozitif performansla öne çıkmış olan Dövize yönelik fonlar ivmelerini bu yıl devam ettirmedi. Kıymetli madenlere yatırım yapan fonlar ise hisse temalı fonları takip etti.

9,3 milyon katılımcı BES fonlarında yer alırken, yüzde 32'lik yıl başından beri TÜFE rakamının olduğu yılda; 10 Eylül 2024 itibarı ile Finnet verilerine göre yüzde 34,6'lık "sektör toplam ağırlıklı getirisi" sağlandı. Yine aynı tarih ve kaynak itibarı ile sektörün varlık dağılımında; hisse yüzde 26,6 ile lider ve hisseyi yüzde 20 ile kıymetli madenler takip ediyor.

ÇAĞLAR KUZLUKLUOĞLU/ BLOOMBERG HT