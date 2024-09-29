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Karamollaoğlu: Toplumun yaşantısı ahlaksız boyut kazandı

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Arabayla gelirken, hepimizin sokağa çıktığında karşılaştığımız manzaralarla karşılaştık. Hiç kimse utanmıyor, yatak kıyafetiyle dışarıda gezmeyi, hürriyetinin bir parçası olarak görüyor. Toplumun içindeki yaşantı akılalmaz, korkunç, ahlaksız bir boyut kazandı" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Eylül 2024 11:05, Son Güncelleme : 29 Eylül 2024 11:08
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Karamollaoğlu: Toplumun yaşantısı ahlaksız boyut kazandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Merkezi'nde Kadim Yurdu açılış törenine katıldı.

DHA'nın haberine göre, törendeki konuşmasında Türkiye toplumunu değiştirmek zorunda olduklarını savunan Temel Karamollaoğlu, "Arabayla gelirken, hepimizin sokağa çıktığında karşılaştığımız manzaralarla karşılaştık. Hiç kimse utanmıyor, yatak kıyafetiyle dışarıda gezmeyi, hürriyetinin bir parçası olarak görüyor. Biz de 'Kimse bir şey diyemez, hakkı, hür değil mi' diyoruz. Sadece bu hürriyet hayvanlarda var ve hayvanlar bile böyle davranmaz" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMUNDAKİ YAŞANTI AKIL ALMAZ AHLAKSIZ BİR BOYUT KAZANDI'
"Toplumun içindeki yaşantı akıl almaz, korkunç ahlaksız bir boyut kazandı. İnanan insanlar ise bunun karşısında aciz, işte bugün açılışını yaptığımız bu yurtta yetişen insanlar, bu problemleri ciddi olarak görecek ve tamiri için gayret sarf edecek" diyen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Ama önce üzerlerine düşen vecibeyi yerine getirerek başlayacak. İmam hatip okulunu, ilahiyatı bitirmiş, bazı görevler üstlenmiş, ücretinin karşılığında yeri geldiği zaman namaz kılabiliyor ama inancının gereğini yerine getirme noktasındaki acziyeti de gözlerden kaçmıyor. Türkiye genelinde imam hatip okullarının sayısı arttı. Aslında neredeyse bütün okullar, imam hatip okulu haline geldi. Böyle bir durum karşısında sokağa çıktığımızda; herkesin daha edepli ve camilerin de tıka basa dolu olmasını beklerdik. Böyle bir manzara ile karşı karşıya mıyız? Sokaktaki bu korkunç ahlaksızlık tablosu, bizi ne kadar rahatsız ediyor."

'ZULME KARŞI GELMEKLE ZULÜM ORTADAN KALKMIYOR'
İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları değinen Karamollaoğlu, "Dünyaya güya demokrasi, fikir ve inanç hürriyetini getiren ülkeler, bu zulmü alkışlamakla kalmıyor, sonuna kadar da destekliyor. Şu anda İsrail'e karşı Hamas gibi kuruluşlar, kendilerini müdafaa edebilmek için tepki gösteriyorlar ama bu zulmü durdurma imkanları yok. Başlangıçta çok daha feciydi, şimdi ise toplum alıştı. Her gün 30-40 kişi öldürüldüğü zaman, 'Eh bugün de o kadar fazla bir şey olmamış' diyebiliyor" şeklinde konuştu.

Gazze'de 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Öyle bir vahşet yaşanıyor ki bu vahşetin içinde sadece çarpışanlar değil, yaralanıp hastaneye düşenler, hastaneler, okullar, mescitler, kiliseler maalesef paylarına düşeni alıyor. Hiçbir duraksama yok. Batı da ise herhangi bir tereddüt yok. Dünya yaşanan bu zulmü sadece seyretmekle yetiniyor. Biz de tepki gösteriyoruz, kınıyoruz. 'Kahrol düşman' demekle düşman ortadan kalkmıyor. Zulme karşı gelmekle zulüm ortadan kalkmıyor" dedi.

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