Ölüm haberini alınca sağlık personeline saldırdılar!

Genç Sağlık Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Böçkün, saldırıyı kınayarak, "Şiddete uğrayan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanılan şiddet olaylarının artık son bulması için yetkilileri caydırıcı cezai işlemler getirmek üzere, göreve davet ediyoruz." dedi.

Yoğun bakım ünitesi hasar görürken vücutlarında morluklar oluşan hastane çalışanları, darp raporu alarak hasta yakınlarından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirerek, sağlık çalışanları M.Ç. ve S.T. ile temizlik görevlisi F.K.'ye, ardından olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi B.D.'ye saldırdı.

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