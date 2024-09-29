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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan sosyal medyadaki iddialara yanıt

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şirkete ilişkin sosyal medyada gündeme gelen iddialara tepki göstererek, "Sosyal medyada bize karşı yürütülen 'false flag' operasyonlarına alışığız. Ülkemizin milli kazanımlarını sosyal medya operasyonlarına kurban ettirmemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Eylül 2024 14:14, Son Güncelleme : 29 Eylül 2024 14:14
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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan sosyal medyadaki iddialara yanıt

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından Baykar'a ilişkin gündeme gelen iddialara yanıt verdi.

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Paylaşımında, "Bugüne kadar İsrail'den tedarik edilen Heron'ların veya yurt dışından milyarlarca dolar ödenerek alınan diğer askeri ürünlerin eleştiri konusu olduğunu gördünüz mü? Sosyal medyada bu konular hakkında bir tartışma yapıldığını hatırlıyor musunuz?" sorularını yönelten Bayraktar, 20 yıl önce Türkiye'nin İsrail'den Heron insansız hava araçlarını yüzlerce milyon dolar ödeyerek tedarik ettiğini anımsattı.

Bayraktar, bu araçların silahsız olduğuna da işaret ederek, "Yerli muadillerine göre 5-10 kat daha fazla maliyetle temin edilen bu sistemler, hem yüksek maliyet hem de operasyonel zorluklar çıkarıyordu. Türkiye bu araçları kullanırken birçok problemle karşılaşıyor ve çözüm dahi bulamıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTI"

Aradan geçen 20 yılda Türkiye'nin bu alanda devrim niteliğinde adımlar attığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bugün en ileri teknolojik kabiliyetlere sahip SİHA'ları üretiyor ve ihtiyaçlarımızı çok daha maliyet etkin şekilde karşılıyoruz. Dahası Türkiye bu alanda dünya pazarının lideri konumuna geldi.

Kardeş ülke Azerbaycan'daki ADEX Uluslararası Savunma Fuarı'nda Türk firmalarının dominant bir rol üstlenmesi ve büyük sponsorlar arasında yer alması da bu başarının en somut göstergesidir. Bu gelişmeden ancak gurur duyulabilir.

Sosyal medyada bize karşı yürütülen 'false flag' operasyonlarına alışığız. Ülkemizin milli kazanımlarını sosyal medya operasyonlarına kurban ettirmemeye kararlıyız."

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