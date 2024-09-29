Komşuların halı çırpma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Şehitlik Mahallesi'ndeki Kızılcık Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binanın 1'inci katında oturan Hazal Gencer, dün akşam üst katında oturan Meryem Kamış'ın balkondan halı çırpmasına tepki gösterdi. Taraflar arasındaki tartışma, komşuların araya girmesiyle sona erdi. Sabah saatlerinde eve gelen Meryem Kamış'ın eşi Hasan Kamış, yanına bıçak alıp eşinin tartıştığı komşusunun kapısına gitti. Burada Kamış ile Hazal ve Vedat Gencer çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Kamış, çifti bıçakladı. 2 çocuk annesi Hazal Gencer hayatını kaybederken, Vedat Gencer ise ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vedat Gencer'in hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Şüpheli Kamış, yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.