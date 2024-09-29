Direksiyon sınavında eşini geçirmeyen öğretmeni darp etti

Eşinin 4. kez girdiği direksiyon sınavından da geçememesine sinirlenen Murat V, çıkan tartışma sonrası görevli öğretmen Baddal A'yı darbetti.

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