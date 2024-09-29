Direksiyon sınavında eşini geçirmeyen öğretmeni darp etti
Adana'da eşinin direksiyon sınavından kalmasının ardından görevli öğretmeni darbeden şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2024 16:32, Son Güncelleme : 29 Eylül 2024 20:01
Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda ehliyet direksiyon sınavına giren Esma V, sürüşünü tamamlayarak bitiş noktasına geldi.
Sınav görevlileri, hatalar yapması nedeniyle Esma V'yi direksiyon sınavından geçirmedi.
Eşinin 4. kez girdiği direksiyon sınavından da geçememesine sinirlenen Murat V, çıkan tartışma sonrası görevli öğretmen Baddal A'yı darbetti.
Polis, burnu kırılan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Baddal A'nın şikayeti üzerine şüpheliyi gözaltına alarak Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.