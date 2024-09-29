47 yaşındaki kadın 6 gündür kayıp

Çelebi ilçesinde 6 gün önce evinden ayrılan 47 yaşındaki S.G.Y.'den halen haber alınamıyor. Ailesi tarafından yapılan kayıp ihbarının ardından jandarma ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Ekipler, arama çalışmalarını Köprü köy yakınında bulunan Kızılırmak kenarında yoğunlaştırdı. Arama çalışmalarının hem karadan hem de su altı ekipmanlarıyla detaylı şekilde yapıldığı ve kayıp kadınla ilgili şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.