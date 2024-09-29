İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 36 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin güneydeki Ayn ed-Delb bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 52 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ankun beldesini hedef alması sonucu 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1127'ye yükseldi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.