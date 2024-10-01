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MEB, özel okullarda toplu sınav organizasyonu yapan yer, kişi ve kuruluşların takip edilerek soruşturma açılması talimatını verdi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 26.09.2024 tarih ve 113752405 sayılı "Toplu Sınav Organizasyonu Yapan Kuruluşlar Hakkında" konulu yazısıyla; ulusal/uluslararası seviye belirleme sınavı organizasyonu, ulusal/uluslararası yarışma sınavı organizasyonu, deneme kulübü, test evi gibi çeşitli isimlerle veya herhangi bir isim belirtilmeden yurt içi/yurt dışı firmalar ile organizasyonlar tarafından resmi/özel kurum ve kuruluşlar ile üniversite binaları kullanılarak Bakanlığımızdan izinsiz her ne ad altında olursa olsun toplu sınav organizasyonu yapan yer, kişi ve kuruluşların takip edilerek, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 3'üncü maddesi hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin yürütülerek inceleme ve soruşturma açılması talimatını verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 00:10, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 08:48
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MEB, özel okullarda toplu sınav organizasyonu yapan yer, kişi ve kuruluşların takip edilerek soruşturma açılması talimatını verdi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 26.09.2024 tarih ve 113752405 sayılı "Toplu Sınav Organizasyonu Yapan Kuruluşlar Hakkında" konulu yazısında aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 42'nci maddesi ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 17'nci maddesine göre ülkemizde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmesi gerektiği belirtilmekte olup; resmi, özel ya da gönüllü her türlü kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri Bakanlığımızın denetimine tabidir. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3'üncü maddesinde "Her ne ad altında olursa olsun, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetler Bakanlığın izin ve denetimine tabidir. Bu faaliyetleri yürütenler, özel öğretim kurumları için bu Kanunda öngörülen kurallara uymakla yükümlüdür." hükmü bulunmaktadır.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Ek Madde 2'sinde; "Okullar ile özel öğretim kursları hariç olmak üzere başka adlarla da olsa ilköğretim ve ortaöğretim örgün eğitim programlarının aynısı veya bir kısmını uygulayan ya da bu programlara yönelik deneme, seviye tespit sınavı gibi adlarla toplu sınav organizasyonları yapmak üzere faaliyet göstermek için yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemi ile özel öğretim kurumları veya yerler açılamaz, işletilemez, öğretim programları oluşturulamaz. (?)" hükmü bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 45'inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında ise; "Özel öğretim kurslarında, kayıtlı kursiyerlere yönelik Genel Müdürlükçe onaylanan öğretim programlarında yer alan kazanımların ölçülmesi amacıyla açık uçlu soruların da yer aldığı ücretsiz seviye belirleme ve deneme sınavları sadece kurum binalarında yapılabilir. (?)" hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet yürüten özel öğretim kurslarında kayıtlı öğrencilere yönelik onaylı öğretim programlarında yer alan kazanımların ölçülmesi amacıyla ücretsiz seviye belirleme ve deneme sınavlarının sadece kurum binalarında yapılması mümkündür. Kendi kurum binalarının dışında farklı bir kurum binasını kullanmaları (diğer resmi ya da özel öğretim kurum binaları ile üniversite binaları) ve kurumda kayıtlı öğrenciler dışındaki kişilere belirtilen sınavları yapmaları mümkün değildir.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Ek Madde 2 hükümleri gereği her ne ad altında olursa olsun deneme sınavı veya seviye tespit sınavı gibi toplu sınav organizasyonu gibi faaliyetler resmi ya da özel mekanlar kullanılarak gerçekleştirilemez. Bu tür faaliyetlere karşı söz konusu Kanunun 3'üncü maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda idari yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

Yukarıda yer alan açıklamalar ve hükümler doğrultusunda; ulusal/uluslararası seviye belirleme sınavı organizasyonu, ulusal/uluslararası yarışma sınavı organizasyonu, deneme kulübü, test evi gibi çeşitli isimlerle veya herhangi bir isim belirtilmeden yurt içi/yurt dışı firmalar ile organizasyonlar tarafından resmi/özel kurum ve kuruluşlar ile üniversite binaları kullanılarak Bakanlığımızdan izinsiz her ne ad altında olursa olsun toplu sınav organizasyonu yapan yer, kişi ve kuruluşların takip edilerek, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 3'üncü maddesi hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Belirtilen hususların titizlikle takip edilmesi, mevzuat dışı sınav organizasyonlarına müsaade edilmemesi gerekmektedir."

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR

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