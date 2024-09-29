Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Hatay'ın Belen ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2024 23:23, Son Güncelleme : 29 Eylül 2024 23:54
Mursel E'nin kullandığı 31 MC 5031 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 EZ 111 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mursel E. ile beraberindeki Emine E, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, seyir halindeki otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışan motosiklete çarptığı yer alıyor.