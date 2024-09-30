30 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı'na katılacak, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davayı takip edecek, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile Anıtkabir'i ziyaret edecek, Klingbeil ile parti genel merkezinde görüşecek.

(Ankara/10.00/11.00/16.00/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Balkan Rekabet Platformu" programına katılacak.

(İstanbul/08.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi ile 2023 yılına ilişkin Muhtemel Eğitim Süresi Bülteni'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 7. haftası Bellona Kayserispor-Beşiktaş mücadelesiyle tamamlanacak.

(Kayseri/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 7. hafta mücadelesi Fatih Karagümrük-Uğur Okulları İstanbulspor ve Kocaelispor-Şanlıurfaspor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/Kocaeli/20.00)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftası, DEPSAŞ Enerji-Spor Toto müsabakasıyla tamamlanacak.

(Ankara/18.00)