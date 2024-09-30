Çelik Kubbe için geri sayım başladı

İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırılarını genişletmesi ve savaşı bölgeye yayma çabası engellenemezken Türkiye, Gök Vatan'ı korumak ve havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan Çelik Kubbe Projesi'nin "eşsiz" bir kalkan oluşturulmasını sağlayacak katmanların tamamlanmasına bir adım daha yaklaşıyor. Çelik Kubbe'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü SİPER Projesi'nin ürünü olan SİPER-1 bu yılın sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterinde olacak. SİPER-1'in teslimi konusunda sürecin planlandığı gibi gittiğine dikkat çekilirken, sistemin devreye girmesiyle Gök Vatan'ın 100 kilometrelik alanı yerli ve milli imkanlarla korunmaya alınacak. Çelik Kubbe'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü, Türkiye'nin dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan, yerli ve milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER Ürün-2'nin (150 kilometre menzile sahip) test atışı ise geçtiğimiz günlerde başarıyla gerçekleştirilmişti.

SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabiliyor. Çelik Kubbe'nin önemli koruma katmanları arasında yer alan Alçak İrtifa Hava Savunma Komuta Kontrol ve Silah Sistemi olan "KORKUT" ise geçtiğimiz günlerde TSK'nın envanterine girmişti.

TAMAMLANINCA RAHATLAYACAĞIZ

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını genişletmesini ve hedefleri arasında Türkiye'nin de bulunduğu iddialarını gazetemize değerlendiren emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, İsrail askerlerinin kollarında yer alan haritaların açıkça gözler önünde olduğunu söyledi. Siyonistlerin amaçları arasında Türkiye'nin bazı bölgelerinin de yer aldığına işaret eden Karakuş, hava savunma sistemlerinin önemine işaret etti. Karakuş "Kuveyt, Sudi Arabistan, Irak, Mısır, İran ve Türkiye topraklarının İsrail'in 'Büyük İsrail Projesi' içinde olduğunu bilmeyen kalmadı. İsrail'in asıl hedefi Türkiye de değil Türklerdir. Türkiye'nin özellikle önemli kaynaklarına sahip olan Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan kıymetli madenler ve su kaynaklarıdır. Bu nedenle de Çelik Kubbe çok önemlidir. Bu konudaki çalışmalar 1990'yı yılların başında başladı, sistemler üst üste bindirilerek bugünkü noktaya gelindi. Çelik Kubbe'nin tamamlanması ile rahatlayacağız. Tabii ki geliştirilen her adım birilerini rahatsız ediyor. ABD hiçbir zaman Türkiye'nin hava savunmasının iyi olmasını istemez. Tam bağımsız Türkiye için savunma sanayimizin de tam bağımsız olması gerekir" dedi.

MİLLİ TANK ALTAY'A YERLİ MOTOR

Türkiye'nin ana muharebe tankı ALTAY'ı seri üretmeye başlayan BMC firması, milli tanka güç verecek yerli motor BATU'nun testlerini tamamladı. BMC Power şirketinin Ankara'daki fabrikasında üretimleri tamamlanan 1.500 beygirlik BATU motoru, ALTAY tanklarında denenmek üzere Sakarya-Arifiye'deki tesislere gönderildi. 27,4 litre hacimli ve 12 silindir kapasiteli BATU, 1500 beygir güç üretiyor. ALTAY tankını hareket ettirecek BATU motorunda test faaliyetleri yaklaşık yıldır devam ediyordu. BMC tarafından yeniden tasarlanan ALTAY tankı, ilk aşamada Türk Silahlı Kuvvetlerine 250 adet teslim edilecek. Tankların ilk 100 tanesinde Güney Kore menşeili güç grubu kullanılacak.

YEŞİM ERASLAN