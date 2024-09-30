İstanbul'da sağanak etkili oldu

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe'de yağmur etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda Silivri, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beyoğlu ile Beşiktaş'ta yağmur etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından saat 23.00'ten itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı. Yağış öncesi aralıklarla gökyüzünde şimşek hareketliliği görüldü.

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