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TÜVTÜRK'e emsal karar

Araç muayene işlemleri için herkesin kapısını çaldığı TÜVTÜRK, bu kez bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Araç muayene işlemleri sırasında kesilen ücretler Tüketici Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme emsal niteliğinde bir karara imza attı. Vatandaşlardan kesilen haksız ücretlerin iadesi yapılacak.

Kaynak : Karar
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 08:56, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 08:57
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TÜVTÜRK'e emsal karar

Araç muayene işlemleri için TÜVTÜRK tarafından kesilen ücretler mahkemeye taşındı. Muayene işlemlerinde kesilen ek komisyon ücretini almak için konuyu Tüketici Mahkemesi'ne taşıyan vatandaş hakkını aldı. Vatandaşlardan o kesilen o ücretlerin tek tek iadesi yapılacak. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Giresun'da yaşayan bir vatandaş, TÜVTÜRK'ün araç muayene işlemleri sırasında kendisinden kestiği 88,71 TL'lik ek komisyon ücretini geri almak için Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, emsal niteliğinde bir karar vererek vatandaşı haklı buldu ve TÜVTÜRK'ün bu ek ücretin iadesine hükmetti. Bu karar, benzer durumda olan binlerce araç sahibinin hak arama sürecini de etkileyecek.

TÜVTÜRK, 1 YILDA TAHMİNİ 240 MİLYON TL EK ÜCRET KESTİ

Araç muayene işlemleri sırasında kredi kartı ile yapılan ödemelerden ek ücret talep eden TÜVTÜRK, bu uygulamasıyla son 1 yılda vatandaşlardan tahmini 240 milyon TL ek ücret tahsil etti. Ancak, Giresun'da açılan bu davada, mahkemenin vatandaşı haklı bulması, bu uygulamayı sorgulatmaya başladı.

MAHKEME KARARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Vatandaşın başvurusunda, "5464 sayılı Kanun'un 17. Maddesine göre; üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır" ifadelerine yer verildi. Mahkeme, bu başvuruya dayanarak, alınan hizmete ilişkin yapılan ek ödemenin hukuksuz olduğuna karar verdi. Ayrıca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre kredi kartı ile yapılan ödemelerde, fazla ücret alınmasının tüketicinin haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

TÜVTÜRK'ÜN SAVUNMASI KABUL EDİLMEDİ

TÜVTÜRK'ün, ödeme kuruluşu tarafından tahsil edilen bu ek ücretin yasal olduğu yönündeki savunması ise mahkeme tarafından kabul edilmedi. Mahkeme, firmanın kesmiş olduğu ek ücretin "haksız bedel" olarak değerlendirilmesine ve bu bedelin tüketiciye iadesine karar verdi.

EMSAL KARAR BİNLERCE ARAÇ SAHİBİNE UMUT OLDU

Bu karar, TÜVTÜRK tarafından ek komisyon ücretine maruz kalan binlerce araç sahibi için emsal niteliğinde. Tüketici Mahkemesi'nin bu yöndeki kararı, vatandaşların haklarını aramaları konusunda cesaret verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. TÜVTÜRK, benzer durumdaki diğer vatandaşların açacağı davalarda da bu emsal karara göre hareket etmek durumunda kalabilir.

NASIL HAK TALEP EDEBİLİRSİNİZ?

TÜVTÜRK tarafından alınan ek komisyon ücretinin iadesini talep etmek isteyen vatandaşlar, bu emsal kararı dayanak göstererek Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilirler. Mahkemeye yapılacak başvuruda, ödemenin detaylarını içeren fatura veya dekontların sunulması, dava sürecinin hızlanmasına yardımcı olacaktır.

HİLAL NAS

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