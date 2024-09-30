Katil Yunus Emre Geçti kirli geçmişine SABAH ulaştı
Katil Yunus Emre Geçti kirli geçmişine SABAH ulaştı
Vatandaşın borç yükü 5.3 trilyon lirayı buldu
Vatandaşın borç yükü 5.3 trilyon lirayı buldu
Prof. Dr. Taner Demirer: Türkiye'de en az 70 bin doktora ihtiyaç var
Prof. Dr. Taner Demirer: Türkiye'de en az 70 bin doktora ihtiyaç var
TÜVTÜRK'e emsal karar
TÜVTÜRK'e emsal karar
Esnaf, nakit ödeme istiyor
Esnaf, nakit ödeme istiyor
Emeklilik oranı tarihi zirvede!
Emeklilik oranı tarihi zirvede!
Çelik Kubbe için geri sayım başladı
Çelik Kubbe için geri sayım başladı
Motosikletliler ölüme sürüklüyor! Çarpıcı analiz, Türkiye ilk sıralarda
Motosikletliler ölüme sürüklüyor! Çarpıcı analiz, Türkiye ilk sıralarda
Bakan Şimşek'ten kartla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı
Bakan Şimşek'ten kartla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı
Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi harabeye döndü
Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi harabeye döndü
TBMM'nin yeni dönemdeki en önemli başlığı ekonomi olacak
TBMM'nin yeni dönemdeki en önemli başlığı ekonomi olacak
BYD'nin ardından Çinli dev de Türkiye'nin kapısını çaldı
BYD'nin ardından Çinli dev de Türkiye'nin kapısını çaldı
Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi
Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi
16 il için sarı kodlu uyarı: Serin ve yağışlı hava geliyor
16 il için sarı kodlu uyarı: Serin ve yağışlı hava geliyor
Kapalı Çarşı'da kriz: Esnaf protesto için ışıklarını söndürüyor
Kapalı Çarşı'da kriz: Esnaf protesto için ışıklarını söndürüyor
Montella, Adana'nın gelir vergisi rekortmeni oldu
Montella, Adana'nın gelir vergisi rekortmeni oldu
Bakan Kacır, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti
Bakan Kacır, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti
Görgün'den 'Baykar'la İsrailli silah şirketi sponsorlukta ortak oldu' ilişkin iddialara yanıt
Görgün'den 'Baykar'la İsrailli silah şirketi sponsorlukta ortak oldu' ilişkin iddialara yanıt
Uçum: Değiştirilmezlik ilkesinden vazgeçilmesi asla doğru olmaz
Uçum: Değiştirilmezlik ilkesinden vazgeçilmesi asla doğru olmaz
Ölüm haberini alınca sağlık personeline saldırdılar!
Ölüm haberini alınca sağlık personeline saldırdılar!
Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 17,94 arttı
Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 17,94 arttı
Darphane'den İsrail açıklaması
Darphane'den İsrail açıklaması
THY'nin Brüksel seferleri iptal edildi
THY'nin Brüksel seferleri iptal edildi
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Sakarya'dan 8 ayda 130 bin 25 taşıt ihracatı
Sakarya'dan 8 ayda 130 bin 25 taşıt ihracatı
AK Parti, sosyal medya için yeni bir çalışma başlatıyor
AK Parti, sosyal medya için yeni bir çalışma başlatıyor
Meclis'in ilk gündem maddesi: Öğretmen
Meclis'in ilk gündem maddesi: Öğretmen
Erasmus parasıyla koltuk almışlar! İşte usulsüzlük listesi
Erasmus parasıyla koltuk almışlar! İşte usulsüzlük listesi
Kurallara uymayan 474 bin araç/sürücüye ceza
Kurallara uymayan 474 bin araç/sürücüye ceza
Valilik yasağı duyurdu: İzinsiz girenlere ceza uygulanacak
Valilik yasağı duyurdu: İzinsiz girenlere ceza uygulanacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Vatandaşın borç yükü 5.3 trilyon lirayı buldu

Yaklaşık 41 milyon kişi bankalardan çektiği krediyle, 38 milyon kişi de kredi kartını kullanarak ayakta durmaya çalışıyor. Vatandaşın 5.3 trilyon TL'ye çıktı. 5.3 trilyonluk borç kamburunun 3 trilyon 371 milyar lirasını nakit kredi borçları, 1 trilyon 573 milyar lirasını kredi kartı borçları ve 315 milyar lirasını da kredili mevduat hesaplarından çekilen nakit borçlar oluşturuyor.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 09:15, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 09:15
Yazdır
Vatandaşın borç yükü 5.3 trilyon lirayı buldu

Aylık geliri ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği için bankaların kapısını çalan dar gelirlilerin sayısı sürekli artıyor. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre son bir yılda banka kredisi kullanmak zorunda kalan borçlu sayısı 2 milyon 124 bin, kredi kartına borçlananların sayısı da 2.5 milyon kişi birden arttı. Borcunu ödeyemediği için bankaların takibine düşüp icra tehdidi altında yaşayanların sayısı 1 milyon 63 bini geçti.

5.3 trilyonluk borcun dağılımı

Nüfusun yarısı bankalara borçlu hale geldi. Yaklaşık 41 milyon kişi bankalardan çektiği krediyle, 38 milyon kişi de kredi kartını kullanarak ayakta durmaya çalışıyor. Vatandaşın borç yükü 5 trilyon 259 milyar liraya ulaştı.

Ekonomi yönetimi ödenemeyen kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine 60 ay vadeli ödeme kolaylığı getirdi. 5.3 trilyonluk borç yükünün 3 trilyon 371 milyar lirasını nakit kredi borçları, 1 trilyon 573 milyar lirasını kredi kartı borçları ve 315 milyar lirasını da kredili mevduat hesaplarından çekilen nakit borçlar oluşturuyor.

Son bir yılda 40 milyon 855 bin kişi bankalardan kredi çekti. Bu kredilerin 84.6 milyar lirası battı. Yaklaşık 1.6 trilyonluk kredi kartı harcamasının da 40.3 milyar lirası ödenemediği için takibe düştü. Kredi ve kartını ödememiş gerçek kişi sayısı 1 milyon 63 bin kişiye ulaştı. Bunlardan 784 bini kredi kartını, 642 bini nakit kredi borcunu ödeyemedi.

Senet ve çek borçları da patladı

Bu yılın ilk 7 ayında 130 bin adet senedin borcu ödenemediği için protesto edildi. Ödenmeyen senet borçlarının ilk 7 aydaki tutarı geçen yıla göre 2.75 kat artarak 8 milyardan 22 milyara fırladı. Geçen yıl protesto edildikten sonra ödenen senet miktarı 42 bin 223'e ulaşırken bu yıl protestodan sonra ödemesi yapılan çek miktarı 28 bin 542'ye kadar düştü. 7 ayda karşılıksız çıkan çek sayısı 164 bin 268'e, karşılıksız çıkan çeklerin tutarı ise 102.5 milyar liraya ulaştı. Karşılıksız çek tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 225 gibi devasa oranda arttı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber