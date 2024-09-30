Katil Yunus Emre Geçti'nin kirli geçmişine SABAH ulaştı

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit edip tam bir suç makinesi olduğu tespit edilen Yunus Emre Geçti'nin kirli geçmişine ve suç kaydının detaylarına SABAH ulaştı.

Poliste 26 suç kaydı olduğu belirlenen Geçti'nin adliyeye yansıyan dosya sayısı ise 24.

Bunlardan bazılarında mağdur, 14'ünde şüpheli, 6'sında ise 18 yaşından küçük olduğu dönemlerde suç işlemesi nedeniyle 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer alıyor.

ATEŞ ETTİĞİ VİDEOYU GÖNDERİP "ANSIZIN" DEDİ, BIÇAKLADI

Yakın zamanlı dosyalarından biri ortaokuldan beri arkadaş olduğu Ali Y.'yi yaralamasıyla ilgili. Yunus Emre Geçti, yine oturduğu semt olan Ümraniye'de Ali Y.'nin kız arkadaşına hakaret etti.

Bunu duyan Ali Y. arkadaşı Geçti ile tartıştı. Sonrasında Geçti Instagram'dan arkadaşına, etrafa tabanca ile ateş ettiği videoyu gönderip, 'ansızın' yazdı.

Videoyu gönderdikten 4 gün sonra 28 Haziran 2024 günü sokak ortasında arkadaşını bıçakla bacak ve kalçasından yaraladı. "Seni doğrarım" diye bağırdı.

Ali Y.'nin şikayeti üzerine ifadesi alınan Geçti yine iddiaları reddetti. Kimlik tespitinde oto galerici olduğunu ve olayda saldırıya uğrayanın kendisini olduğunu söyledi.

Savcılık "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sürüyor.

ATEŞ AÇTI, CAMI KIRDI

Bu olaydan da 10 ay önce 10 Ağustos 2023 günü bir suça daha karıştı. Hasan A. adlı kişi Ümraniye'de trafikte aracıyla beklerken Yunus Emre Geçti silahla ateş edip Hasan A.'nın yanına geldi.

Silahın kabzası ile cama vurup kırdı. Cam kırıkları araçtaki adamın kolunu kesti. Mağdur önce şikayetçi olsa da sonrasında şikayetinden vazgeçti.

Savcılık şikayetten vazgeçme nedeniyle "mala zarar verme" ve "yaralama" suçlarından takipsizlik verdi, "silahla tehdit" suçundan ise 5 yıla kadar hapsini istedi.

Geçen mayıs ayındaki ilk duruşmada Cumhuriyet Savcısı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen Geçti'nin zorla getirilmesi için emniyete yazı yazdı.

ARKADAŞINI GASP ETTİ

Tarihler 19 Eylül 2022'yi gösterdiğinde Yunus Emre Geçti yine suçun içindeydi. Bu kez 3 sanıkla birlikte yargılandı.

3 sanık ve Yunus Emre Geçti, arkadaşı oldukları Taha S. ile gece vakti Sancaktepe'de bir ormanlık alana gitti. Mağduru silahla tehdit edip darp edip bin lirasını ve telefonunu aldı.

Sonrasında bunları geri alabilmesi için şüpheliler 7 bin lira daha istedi. Haklarında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla yağma" suçlarından 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şüpheliler suçlamayı kabul etmedi, sadece aralarında tartışma yaşandığını ancak para almadıklarını söyledi.

Geçti ise, "Zararı ailem karşıladı ama zaten suçum yok" dedi. Ağır Ceza Mahkemesi geçen mayıs ayında davayı karara bağladı.

MAHKEME "SAYGI" İNDİRİMİ VERMİŞ

Yunus Emre Geçti'nin "silahla yağma" suçundan 11 yıl hapsine karar verdi. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olması, mağdurun zararını gidermesi nedeniyle indirim yaptı.

Mahkeme dikkat çekici gerekçelerle bir indirim daha verdi. "Olaydan sonraki ve yargılama sürecindeki olumlu davranışları, duruşmadaki saygılı hali ve cezanın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkileri dikkate alınarak cezasında indirim yapıldı" dedi.

11 yıl hapis cezası 3 yıl 20 güne düştü. Diğer sanıklara değişen oranlarda hapis cezası verilirken dosya incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

ARZU KAYA