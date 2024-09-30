Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,1560 34,1570 34,1780 34,1790 Avro 38,2200 38,2210 38,2030 38,2040 Sterlin 45,7580 45,7720 45,7350 45,7450 İsviçre frangı 40,5480 40,5600 40,4480 40,4560 ANKARA ABD doları 34,1260 34,2060 34,1480 34,2280 Avro 38,1800 38,2600 38,1630 38,2430 Sterlin 45,6980 45,9080 45,6750 45,8850