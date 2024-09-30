Dolar günü yükselişle kapattı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 17:35, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:57
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,1560
|34,1570
|34,1780
|34,1790
|Avro
|38,2200
|38,2210
|38,2030
|38,2040
|Sterlin
|45,7580
|45,7720
|45,7350
|45,7450
|İsviçre frangı
|40,5480
|40,5600
|40,4480
|40,4560
|ANKARA
|ABD doları
|34,1260
|34,2060
|34,1480
|34,2280
|Avro
|38,1800
|38,2600
|38,1630
|38,2430
|Sterlin
|45,6980
|45,9080
|45,6750
|45,8850