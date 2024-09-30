Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 111,68 puan azaldı, toplam işlem hacmi 73,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.

Metal ana sanayi ve sigorta yüzde 1,49 ile en fazla kazandıran iki sektör endeksi olurken, sektör endeksleri arasında en çok kaybettiren yüzde 2,53 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, başta ABD'deki istihdam raporu olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların ortaya koyduğu endişeler varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler piyasalarda endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.

Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD'de ISM imalat sanayi PMI ile inşaat harcamalarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.