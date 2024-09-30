Marmara Denizi'nde korku dolu anlar
Balkanlar'dan gelen yağışlı ve fırtınalı hava dün gece saatlerinde Marmara Denizi'nde etkili oldu. Fırtına sırasında olumsuz hava koşullarıyla mücadele eden bir feribotta makine arızası meydana geldi. Marmara Adası'na gitmeye çalışan feribot, yolcularıyla birlikte Avşa Adası'na yanaştı. Yolcuların bugün başka bir feribotla Marmara Adası'na götürülmesi bekleniyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 10:28, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 10:29
Marmara Denizi'nde dün gece saatlerinde panik dolu anlar yaşandı.Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait feribot, Marmara Adası'na yolcu taşımak üzere saat 21.30'da Erdek ilçesinden hareket etti.
Yaklaşık 30 yolcu ve araçlarla birlikte denize açılan feribot, yolculuk boyunca olumsuz hava koşullarıyla mücadele etti.Bu sırada makine dairesinde meydana gelen arıza nedeniyle feribot, Avşa Adası'na yöneldi.
Burada iskeleye yanaşan feribottan tahliye edilen yolcu ve araçların daha sonra gelecek olan feribotla Marmara Adası'na götürüleceği öğrenildi.