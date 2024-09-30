Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu
Mersin'in Akdeniz ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 10:59, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:00
Mersin Uluslararası Limanı kıyılarında ceset olduğunu gören balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesindeki görevli dalgıç polisler, cesedi bota alarak karaya çıkardı.
İncelemelerde cesedin, Adem Beyaz'a (47) ait olduğu belirlendi.
Beyaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.