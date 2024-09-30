Arıcılardan taklit bala önlem talebi

TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor
TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor
Narin cinayetinde 91 numuneden delil çıkmadı
Narin cinayetinde 91 numuneden delil çıkmadı
Çekiciye çarpan hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Çekiciye çarpan hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Vergide yeni yol haritası; önce analiz sonra vergi düzenlemesi
Vergide yeni yol haritası; önce analiz sonra vergi düzenlemesi
'Yılın ilk 8 ayında 142 firmaya 4,8 milyar lira ceza kesildi'
'Yılın ilk 8 ayında 142 firmaya 4,8 milyar lira ceza kesildi'
TCMB'den 'konkordato' analizi!
TCMB'den 'konkordato' analizi!
Katil Yunus Emre Geçti kirli geçmişine SABAH ulaştı
Katil Yunus Emre Geçti kirli geçmişine SABAH ulaştı
Vatandaşın borç yükü 5.3 trilyon lirayı buldu
Vatandaşın borç yükü 5.3 trilyon lirayı buldu
Prof. Dr. Taner Demirer: Türkiye'de en az 70 bin doktora ihtiyaç var
Prof. Dr. Taner Demirer: Türkiye'de en az 70 bin doktora ihtiyaç var
TÜVTÜRK'e emsal karar
TÜVTÜRK'e emsal karar
Esnaf, nakit ödeme istiyor
Esnaf, nakit ödeme istiyor
Emeklilik oranı tarihi zirvede!
Emeklilik oranı tarihi zirvede!
Çelik Kubbe için geri sayım başladı
Çelik Kubbe için geri sayım başladı
Motosikletliler ölüme sürüklüyor! Çarpıcı analiz, Türkiye ilk sıralarda
Motosikletliler ölüme sürüklüyor! Çarpıcı analiz, Türkiye ilk sıralarda
Bakan Şimşek'ten kartla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı
Bakan Şimşek'ten kartla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı
Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi harabeye döndü
Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi harabeye döndü
TBMM'nin yeni dönemdeki en önemli başlığı ekonomi olacak
TBMM'nin yeni dönemdeki en önemli başlığı ekonomi olacak
BYD'nin ardından Çinli dev de Türkiye'nin kapısını çaldı
BYD'nin ardından Çinli dev de Türkiye'nin kapısını çaldı
Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi
Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi
16 il için sarı kodlu uyarı: Serin ve yağışlı hava geliyor
16 il için sarı kodlu uyarı: Serin ve yağışlı hava geliyor
Kapalı Çarşı'da kriz: Esnaf protesto için ışıklarını söndürüyor
Kapalı Çarşı'da kriz: Esnaf protesto için ışıklarını söndürüyor
Montella, Adana'nın gelir vergisi rekortmeni oldu
Montella, Adana'nın gelir vergisi rekortmeni oldu
Bakan Kacır, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti
Bakan Kacır, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti
Görgün'den 'Baykar'la İsrailli silah şirketi sponsorlukta ortak oldu' ilişkin iddialara yanıt
Görgün'den 'Baykar'la İsrailli silah şirketi sponsorlukta ortak oldu' ilişkin iddialara yanıt
Uçum: Değiştirilmezlik ilkesinden vazgeçilmesi asla doğru olmaz
Uçum: Değiştirilmezlik ilkesinden vazgeçilmesi asla doğru olmaz
Ölüm haberini alınca sağlık personeline saldırdılar!
Ölüm haberini alınca sağlık personeline saldırdılar!
Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 17,94 arttı
Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 17,94 arttı
Darphane'den İsrail açıklaması
Darphane'den İsrail açıklaması
THY'nin Brüksel seferleri iptal edildi
THY'nin Brüksel seferleri iptal edildi
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Arıcılardan taklit bala önlem talebi

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, piyasanın taklit ürünlerden arındırılmasını istediklerini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 11:08, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:08
Yazdır
Arıcılardan taklit bala önlem talebi

Basın toplantısında, bal ülkesi olan Türkiye'nin arıcılıkta dünyada 2.'si olduğunu anlatan Şahin, arıcıların emeklerinin korunmasının herkesin görevi olduğunu kaydetti.

Şahin, "Bala dışarıdan bir madde eklemeyi, balın yapısını bozmayı ve balın yapısından herhangi bir bileşeni çıkarmayı 'sahtecilik' olarak kabul ediyoruz.

Sahteciliğin iki çeşidi var: Taklit ve tağşiş. Biz taklit balın değil, arının doğada ürettiği, arıcının dağda ürettiği balın piyasada hakim olmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

1 kilogram balın arıcıya maliyetinin 261 lira olduğunu aktaran Şahin, "Market raflarına bakıyorsunuz kilogramı 50 liraya, 70 liraya bal var. Bu balı kim yiyecek? Benim tüketicim yiyecek. Dolayısıyla piyasanın taklit ürünlerden arındırılmasını istiyoruz. Bütün amacımız da bu." ifadesini kullandı.

"İLERİ ANALİZ İÇİN NMR CİHAZI KULLANILMALI"

Şahin, yurt dışına bal pazarlarken çok sayıda analiz ve kriteri yerine getirdiklerine işaret ederek, iç piyasada da bu analiz metotlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bu konularda yaptırım uygulamasını beklediklerini aktaran Şahin, sözlerini, "Bakanlığımızın laboratuvarlarında balın saflığını ölçecek NMR makinelerimiz var. Bunların 2025'ten itibaren kullanılmasını dört gözle bekliyoruz. Avrupa'da nasıl bal yiyorlarsa, benim ülkemdeki insanlar da bu denli güvenli bal yemeli." diye tamamladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber