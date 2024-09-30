Eskişehir'de sağanak sebebiyle yol çöktü
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Pazar kurulan bir caddede çökme meydana gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 12:59, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 13:01
Odunpazarı ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde semt pazarının kurulduğu Millet Caddesi'nde sağanak nedeniyle çökme meydana geldi.
Yaklaşık 2 metre çapında, 1,5 metre derinliğindeki çukur dolayısıyla esnaf tezgahını açamadı.
Belediye ekipleri, kamyonla kum dökerek çukuru kapattı.
Kent genelinde etkili olan sağanak sonrasında cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, birçok sokakta rögarlar tıkandı.
Ayrıca bazı tramvay seferlerinde de kısa süreli aksamalar oldu.