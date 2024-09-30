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KARGU İHA zırh delici başlıkla hedefini vurdu

STM tarafından geliştirilen Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU, zırh delici harp başlığıyla ilk test atışında hedef zırhlı aracı başarıyla vurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 13:11, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 13:50
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STM'den yapılan açıklamaya göre, değişen harp sahalarını yakından takip eden ve hızlı şekilde çözümler geliştiren STM, milli imkanlarla geliştirdiği ve terörle mücadele etkin kullanılan milli vurucu İHA KARGU'ya zırh delici harp başlığı entegre etti.

Yoğun bir geliştirme safhasının ardından sahaya çıkan zırh delici KARGU, belirlenen hedefi ilk test atışında tam isabetle vurdu. Zırh delici mühimmatla havalanan KARGU, hedef olarak belirlenen zırhlı araca dalış gerçekleştirdi ve ilk test atışında hedefini noktasal hassasiyetle imha etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, KARGU'yu harp sahasının dinamiklerine göre sürekli geliştirdiklerini belirterek, "Bir süredir KARGU'nun farklı faydalı yük versiyonları için çalışıyoruz. Bugüne kadar anti-personel mühimmat başlığı ile sahada etkin şekilde görev alan KARGU bundan sonra zırh delici harp başlığı ile de mobil ve yerleşik kara hedeflerine, dayanıklı yapılara ve zırhlı kara araçlarına etki edecek." ifadesini kullandı.

Kullanıcı personelin sahadaki anlık duruma göre, anti personel mühimmat başlığını çıkarıp, zırh delici başlığı hızlıca değiştirebileceğini aktaran Güleryüz, şunları kaydetti:

"Özellikle KARGU'yu çok aktif şekilde kullanan Mehmetçiğimizin sahada elini güçlendirecek bir konsept ortaya koyduk. İhracat açısından da son derece etkili olacak. Diğer yandan STM mühendislerinin imzasını taşıyan RF (Radyo-Frekans) Arayıcı Başlık entegrasyonunda da sona geldik. RF Arayıcı Başlık ile de KARGU, düşman radar ve elektronik harp sistemlerini tespit edip, imha edebilecek. Özellikle etkin bir maliyetle düşman unsurlara etki edebilecek milli bir sistemi ülkemize kazandırmış olacağız."

Terörle mücadelede etkin şekilde kullanılıyor

Kamuoyunda "kamikaze İHA" olarak da bilinen vurucu İHA KARGU, STM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine 2018 yılında giren KARGU, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Türkiye'de çeşitli güvenlik güçleri tarafından terörle mücadele, özel operasyonlar ve sınır ötesi operasyonlarda etkin şekilde kullanılıyor.

KARGU 2021 yılında ilk ihracat başarısına imza attı. 2024 itibarıyla üç farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi. Bugüne kadar 5 bin adetten fazla KARGU üretildi.

Düşük radar kesit alanı özelliği ile düşman bölgesinde tespit edilmesi zor olan KARGU, tek bir asker tarafından kolayca taşınıp görev alanında 1 dakika içinde kurulabiliyor. Milli vurucu İHA KARGU, üzerindeki yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri, sessizliği, taşıdığı patlayıcıyı hedefe tam ulaştırma yetenekleriyle önemli bir sürpriz etki ve operasyonel üstünlük sağlıyor.

Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA) ve Yer Kontrol İstasyonu'ndan oluşan KARGU, sahip olduğu gelişmiş elektro optik ve kızılötesi kameralar ile gece-gündüz etkin operasyon yapabiliyor. 30 dakikadan fazla havada kalabilen KARGU, 10 kilometre menzile sahip.

Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip KARGU, yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmaları ile donatıldı. KARGU'ların sürü halinde görev yapmasını sağlayan sürü İHA teknolojisinin yanı sıra GPS'ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayan KERKES Projesi de bulunuyor.

Eski Türkçe'de "dağ başındaki gözlem kulesi" ve "atmaca" anlamına gelen KARGU, görev bilgisayarı marifetiyle tamamen otomatik şekilde seyrüsefer icra ediyor. KARGU, özellikle tehdit açısından riskli bölgelerde askerlerin girmeden, o bölgedeki tehditleri tespit edip, etkisiz hale getirilmesinde görev alıyor.

"Man-in-the-Loop" prensibi ile tamamen operatör kontrolünde görev yapan KARGU, yüksek riskli, kompleks çatışma bölgelerindeki hedeflerin tespit ve teyidini sağlayarak kullanıcı personele keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş imkanı sağlıyor.

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