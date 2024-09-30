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Meteoroloji uyardı: Bazı bölgelerde sağanak etkili olacak

Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki bazı illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 14:13, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:36
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, öğle saatlerinde Ankara, Konya, Kırıkkale ve Çankırı, akşam saatlerinden itibaren ise Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın ise Batı Karadeniz'de beklenen yağışların Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı, Düzce, Sinop, Bolu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan, yarın rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde fırtına, bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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