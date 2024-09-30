31 yaşındaki polis memuru evinde ölü bulundu
Antalya'nın Serik ilçesinde polis memuru evinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 19:54, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 19:55
Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Özkan Çakmak (31), sabah mesaiye gitmeyince çalışma arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı.
Meslektaşları telefonuna cevap vermeyen Çakmak'ı kontrol etmek için evine gittiklerinde yatağında hareketsiz yattığını görerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekibi, Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çakmak'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis Memuru Çakmak'ın bekar olduğu öğrenildi.