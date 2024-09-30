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Türkiye'nin brüt dış borcu 512 milyar dolara yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre; Türkiye'nin brüt dış borç stoku 30 Haziran'da 512 milyar dolara, net dış borç stoku ise 265,4 milyar dolara yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı ayınsa ise Türkiye'nin brüt dış borç stoku 475,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 14:42, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 14:43
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Türkiye'nin brüt dış borcu 512 milyar dolara yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran 2024 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 512 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 42,6 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 265,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 22,1 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 16,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Kamu net borç stoku, bu dönemde 6 trilyon 337 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 18,1 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku da 9 trilyon 144 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 26,1 olarak kayıtlara geçti.

Dış borç arttı

Türkiye Brüt Dış Borç Stoku, 30 Haziran 2023'te 475,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, stokun milli gelire oranı ise yüzde 46,5 olmuştu.

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