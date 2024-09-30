Burdur'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 8 yaralı
Burdur'un Bucak ilçesinde yolcu otobüsü tırın dorsesine çarptı. Kazanın ardından otobüs şarampole devrilirken ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 14:56, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:15
Temel B. idaresindeki yolcu otobüsü, Isparta-Antalya kara yolu Çopanpınar köyü yakınında, Bahri Berk A'nın kullandığı tırın dorsesine çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ile 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.