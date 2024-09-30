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Konut alacaklar dikkat! 3 büyükşehirde en karlı ilçeler hangileri?

Faiz indirimi beklentisi, yüksek kira getirisi, durgun konut piyasası ve alternatif getirilerin düşmesi, elinde nakit parası olan yatırımcıyı konuta yönlendirmişti. En fazla satışın gerçekleştiği 3 büyük ile bakıldığında; konutların geri dönüş süresi ilçeler arasında bile büyük farklılık gösteriyor. İzmir Çeşme'de 31 yıla kadar çıkan geri dönüş süresi, Ankara Beypazarı'nda 10 yıla geriliyor. İşte 3 büyükşehirde en hızlı dönüşü sağlayan ilçeler

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 15:25, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:18
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Konut alacaklar dikkat! 3 büyükşehirde en karlı ilçeler hangileri?

Konut satışlarında, yüksek seyreden kredi faiz oranlarına rağmen temmuz ve ağustosta dikkat çeken yükselişler yaşanmıştı. Son olarak açıklanan ağustos verilerine göre Türkiye genelinde gayrimenkul alımları, geçen senenin aynı ayına göre %9,9 yükseldi ve 134 bin 155 adet olarak kayıtlara geçti. Bu hareketlilik, dikkatlerin tekrar konut yatırımına yönelmesine sebep oldu.

ORTALAMA FİYAT 3,5 MİLYON TL

Ağustos 2024 itibarıyla konut fiyatlarına bakıldığında ise yıllık nominal artış %30 olarak gerçekleşirken, enflasyondan arındırılmış reel değer kaybı %17 oldu. Gayrimenkul analiz platformu Endeksa tarafından paylaşılan verilere göre; ağustosta Türkiye geneli ortalama konut fiyatı, 3 milyon 463 bin TL şeklinde öne çıktı. Ülkede ortalama metrekare satış fiyatı ise 26 bin 640 TL olarak gerçekleşti.

KONUT ALIRKEN BUNLARA DİKKAT

Sektör temsilcileri; son aylarda özellikle kira getirilerinin arttığını ve konutta amortisman süresinin 13 yıla kadar gerilediğini hatırlatarak, "Faiz indirimi beklentileri de dikkate alındığında, elinde nakit parası olanlar tekrar gayrimenkule yöneldi. Hem yatırım hem oturmak için alımlar gözlemleniyor. Bu süreçte konutun fiyatı, kirası ve amortisman süresi dikkate alınarak işlem yapmak önemli" şeklinde konuşuyor.

İLÇELER ARASI BÜYÜK FARK

Türkiye'de konut satışlarının en fazla gerçekleştiği 3 büyükşehre bakıldığında ise, ilçeler arasında kira getirisine göre büyük farklılıklar yaşandığı görülüyor. Örneğin İstanbul'da Eyüpsultan ilçesinde %7,67'ye kadar yükselen yıllık kira getirisi, Beykoz ilçesinde %3,42'ye kadar düşüyor. Geri dönüş ilk örnekte 13 yıl olurken, ikinci örnekte 29 yıla kadar yükseliyor.

İSTANBUL'DA EN CAZİP İLÇELER

Endeksa tarafından hesaplanan verilere göre; İstanbul'da, yatırımcısına en hızlı geri dönüş sağlayan ilçeler şöyle sıralanıyor:

1-Eyüpsultan

Ortalama kira: 27 bin 961 TL

Yıllık getiri: %7,67

Geri dönüş süresi: 13 Yıl

2-Kağıthane

Ortalama kira: 22 bin 769 TL

Yıllık getiri: %7,54

Geri dönüş süresi: 13 Yıl

3-Gaziosmanpaşa

Ortalama kira: 19 bin 282 TL

Yıllık getiri: %7,51

Geri dönüş süresi: 13 Yıl

ANKARA'DA EN CAZİP İLÇELER

Başkentte en hızlı geri dönüş sağlayan ilçeler:

1-Beypazarı

Ortalama kira: 13 bin 048 TL

Yıllık getiri: %10,14

Geri dönüş süresi: 10 Yıl

2-Mamak

Ortalama kira: 15 bin 722 TL

Yıllık getiri: %9,36

Geri dönüş süresi: 10 Yıl

3-Sincan

Ortalama kira: 16 bin 557 TL

Yıllık getiri: %9,29

Geri dönüş süresi: 10 Yıl

İZMİR'DE EN CAZİP İLÇELER

Ege'nin incisi İzmir'de en hızlı geri dönüş sağlayan ilçeler:

1-Bayındır

Ortalama kira: 14 bin 366 TL

Yıllık getiri: %10,56

Geri dönüş süresi: 10 Yıl

2-Konak

Ortalama kira: 22 bin 102 TL

Yıllık getiri: %8,75

Geri dönüş süresi: 11 Yıl

3-Buca

Ortalama kira: 15 bin 483 TL

Yıllık getiri: %8,57

Geri dönüş süresi: 11 Yıl

KİRA GETİRİSİNE GÖRE PAHALI İLÇELER

Öte yandan yine 3 büyükşehir dikkate alındığında;

-İstanbul'da Beykoz, Beşiktaş ve Bakırköy'de geri dönüş süreleri sırasıyla 29, 23 ve 22 yıl;

-Ankara Ayaş'ta 18 yıl;

-İzmir'de de Çeşme, Urla ve Foça'da sırasıyla 31, 20 ve 20 yıl olarak hesaplanıyor.

Ö. Faruk Bingöl

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