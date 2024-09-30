Ahmet Zenbilci AK Parti'den istifa etti

AK Pari Adana milletvekili Zenbilci sosyal medya paylaşımında istifa nedenini şu sözlerle açıkladı: Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum.

Kamuoyuna saygıyla Ahmet ZENBİLCİ

PAYLAŞIMININ ARDINDAN HESABINI KAPATTI

Zenbilci'nin paylaşımının ardından X hesabını kapattığı görüldü.