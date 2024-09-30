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Akbank'tan dolandırıcılık iddialarına ilişkin açıklama

Akbank, son zamanlarda çeşitli yayın organları ve sosyal medya kanallarında paylaşılan ve bazı müşterilerinin uğradığı belirtilen dolandırıcılık mağduriyetlerine istinaden, "Bankamızın sistemlerinde güvenlik açığı ve/veya veri sızıntısı bulunduğuna dair iddialar kesinlikle asılsızdır." açıklamasında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 17:26, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:31
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Akbank'tan dolandırıcılık iddialarına ilişkin açıklama

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Akbank, müşterilerinin veri güvenliği prensiplerini gözeterek gelişen teknolojiye uygun standartlarda hizmet sunmanın, Bankanın birinci önceliği olduğunu belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki bankamızın sistemlerinde güvenlik açığı ve/veya veri sızıntısı bulunduğuna dair iddialar kesinlikle asılsızdır. Bu çerçevede bankamız; bilgi sistemleri, bilgi ve veri güvenliği ile ilgili olarak başka Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler, müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması için KVKK ve ilgili alt düzenlemeler kapsamındaki gerekli ve her türlü idari ve teknik güvenlik tedbirlerini almakta ve sağlamaktadır.

Öte yandan tüm bankacılık ve finans sektörü ile birlikte bankamız da müşterilerimizin mağdur olmaması adına dolandırıcılık vakalarına karşı yoğun bir mücadele içerisindedir. Bu kapsamda sektörümüze paralel şekilde, bankamızca alınan önlemlerle birçok dolandırıcılık teşebbüsü engellenmekte ve müşterilerimizin mağduriyeti önlenmektedir. Son dönemde sosyal medyada ve çeşitli yayın kanallarında bankamız hedef alınarak yapılan ve bankamızın sistemlerinin güvenliğine ilişkin asılsız iddiaları içeren paylaşımlarda yer alan sınırlı sayıda vakanın tümü gerçekleştiği tarihte bankamızca titizlikle incelenmiş, inceleme sonucunda bu vakaların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiği görülmüş, ilgili müşterilerimizin tamamına, yaşanan vakalara ilişkin başvuruları ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmış, her türlü bilgi talepleri cevaplandırılmıştır."

Müşterilerin güvenliği ve memnuniyetinin için son derece önemli olduğu belirtilen açıklamada, bütün vakaların detaylı şekilde incelenmekte olduğu, mağduriyetin giderilmesi de dahil olmak üzere her türlü tedbir ve aksiyonun ivedilikle alındığının altı çizildi.

Açıklamada banka müşterilerinin kendi kişisel bilgileri, mobil bankacılık şifreleri ve mobil cihazlarının güvenliğini sağlamaları için bilgilendirildiği belirtilerek, "(Müşterilere) Mobil cihazların güvenliğini tehlikeye düşürebilecek uygulamaların yüklenmesini engellemek için uygulama dükkanlarından sadece güvenilir kaynakların uygulamalarının yüklenmesi, telefon görüşmelerinde kişiye özel mobil bankacılık uygulaması şifrelerinin kimse ile paylaşılmaması, banka dışı internet sitelerine ve/veya sahte reklamlara giriş yapılarak hassas kişisel bilgilerin ve şifrelerin paylaşılmaması hususları başta olmak üzere sürekli bilgilendirme ve hatırlatmalar yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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