Aydın'da 8 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, 8 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 17:32, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 17:33
Efeler Anadolu Lisesinde eğitim gören 8 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
Tedavi altına alınan öğrenciler, okul dışında yedikleri tavuk pilavdan sonra rahatsızlandıklarını ifade etti.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri söz konusu işletmeden numune aldı.