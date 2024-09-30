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Firma sahibi kaçtı, işçiler ortada kaldı

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2014 yılında faaliyete geçen Ritim Tekstil fabrikasının kapatılmasının ardından mağdur olan işçiler, Cumhuriyet Alanı'nda toplanarak basın açıklaması yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 17:58, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 18:01
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Firma sahibi kaçtı, işçiler ortada kaldı

Çalıştıkları Ritim Tekstil'in kapatıldığını fabrikaya gittiklerinde öğrenen işçiler, fabrika önünde toplanarak haklarını istedi. Haklarının verilmesi için yasal süreç başlatan mağdur işçiler, Yozgat Cumhuriyet Alanı'nda toplanarak basın açıklaması yaptı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı basın açıklamasında bulunan Soner Kızıl, "Burada bizim amacımız taşkınlık çıkarmak değil, sadece hakkımızı aramak istiyoruz. Yozgat'ta iş adamlarımız var. Bunların bizim sesimizi duymasını istiyoruz, bize yardımcı olsunlar. Bir babalık yapsınlar, bir abilik yapsınlar. Ben akşam evime ekmek götüreyim. Çocuğuma bir çikolata götüreyim, sevinsin" diye konuştu

25 Eylül 2024 tarihinde kendilerine haber geldiğini, patronlara ulaşılamadığını ifade eden Zeynep Soylu ise, "O günden bugüne çalmadığımız kapı kalmadı. Olumlu bir cevapla dönülmedi. Çeki, faturası olan büyük firmalar gelip icra koymaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Açıklamasında 10 yıllık teşvik verilen firmalara sözleşme yapılmasını isteyen Soylu; icra konan bütün makinelerin, üretime yarayacak her şeyin satılıp işçilerin kıdem tazminatının verilmesini talep ettiklerini de ekledi.

Basın açıklamasının ardından kalabalık olaysız şekilde dağıldı.

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