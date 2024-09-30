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Seçil Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı

Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı. Bu çerçevede Erzan'ın yargılanmasına Cuma günü başlanacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 19:12, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 19:14
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Seçil Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı.

4 ayrı dava çerçevesinde hakim karşısına çıkacak
4 ayrı iddianamenin ana dava dosyasıyla birleştirilmemesiyle birlikte Seçil Erzan'ın 4 ayrı dava çerçevesinde yargılanmasına İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ekim Cuma tarihinde başlanacak.

3 milyon dolar parayı teslim etti
Öte yandan Atilla Baltaş'ın 'müşteki', Seçil Erzan ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldığı iddianamenin detaylarına ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Erzan'ın müşteki Baltaş'ı banka bünyesinde yatırım yapacağının söyleyerek kandırdığı, fona para yatırmaya ikna ettiği, toplamda 3 milyon doları teslim aldığı, sonrasında ise müştekiye sahte oluşturduğu belgeleri verdiği ve bu şekilde müştekiyi dolandırdığı anlatıldı.

''Bunca insana ben bunları sana nasıl inanarak yaptım ya''
Şüpheli Erzan ile müşteki Baltaş'ın yazışmalarına da yer verilen iddianamede, Baltaş'ın ''Dün bile ne şartlarda getirip sana parayı veriyorum'', ''Bunca insana ben bunları sana nasıl inanarak yaptım ya'', ''Benim saf ve temiz sevgimi kullandın ya yazıklar olsun'', ''Sevdiğim için tüm insanlardan aldım sana verdim'', ''Beni aptal yerine sokuyorsun, yurt dışı falan diyorsun, düne kadar buradaydı senin bankadaydım işlemler bugün başka yerde diyorsun'' şeklinde Erzan'a mesajlar gönderdiği kaydedildi.

''Paralar ile beni yurt dışına kaçırmak istemişti''
Şüpheli Seçil Erzan'ın konuya ilişkin alınan Savcılık ifadesinde ise müşteki Baltaş'ın kendisinden verdiği paraları katbekat faizle aldığını belirterek, ''Bana verdiği paranın çok üzerinde 1 milyon dolar parayı kendisine ödedim. Ayrıca ondan kesinlikle fon adı altında para almadım, tam olarak faiziyle satın aldım çünkü fon adı altında ikna ettiğim insanlara para ödemek zorundaydım. Beni kesinlikle mağdur etmiştir. Ayrıca son günlerde zorla benden bankada bana baskı kurarak evrak yazmamı istedi. Benden bankada bir takım borçlu olduğuma ilişkin senetler aldı. Ona verdiğim belgelerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şırnak'a beni kaçırmak için uçak bileti almıştı, daha doğrusu zorla bana uçak bileti aldırmıştır. O sırada müştekilerden para da toplamıştım. O paralar ile beni yurt dışına kaçırmak istemişti'' ifadelerini kullandığı aktarıldı.

13 yıla kadar hapis talebi
Hazırlanan iddianamede Seçil Erzan'ın 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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