Özgür Özel: Parti adayını belirleyecek, onun dışında bir aday söz konusu değil

Konya'da 550 bin metrekarelik ada satılık
Konya'da 550 bin metrekarelik ada satılık
Doğal gaza ekimde zam yok
Doğal gaza ekimde zam yok
İki ilde eğitime 1 gün ara verildi
İki ilde eğitime 1 gün ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faşizan manşetler tekrar atılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faşizan manşetler tekrar atılıyor
Seçil Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı
Seçil Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı
Akbank'tan dolandırıcılık iddialarına ilişkin açıklama
Akbank'tan dolandırıcılık iddialarına ilişkin açıklama
MEB'den okullardaki temizlik hizmetlerine dair açıklama
MEB'den okullardaki temizlik hizmetlerine dair açıklama
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
Ahmet Zenbilci AK Parti'den istifa etti
Ahmet Zenbilci AK Parti'den istifa etti
Konut alacaklar dikkat! 3 büyükşehirde en karlı ilçeler hangileri?
Konut alacaklar dikkat! 3 büyükşehirde en karlı ilçeler hangileri?
Türkiye'nin brüt dış borcu 512 milyar dolara yükseldi
Türkiye'nin brüt dış borcu 512 milyar dolara yükseldi
Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim'de açılacak
Cem Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim'de açılacak
'Yarısı Bizden' kampanyası binaların dönüşümünde teşvik edici oluyor
'Yarısı Bizden' kampanyası binaların dönüşümünde teşvik edici oluyor
TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor
TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor
Narin cinayetinde 91 numuneden delil çıkmadı
Narin cinayetinde 91 numuneden delil çıkmadı
Çekiciye çarpan hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Çekiciye çarpan hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Vergide yeni yol haritası; önce analiz sonra vergi düzenlemesi
Vergide yeni yol haritası; önce analiz sonra vergi düzenlemesi
'Yılın ilk 8 ayında 142 firmaya 4,8 milyar lira ceza kesildi'
'Yılın ilk 8 ayında 142 firmaya 4,8 milyar lira ceza kesildi'
TCMB'den 'konkordato' analizi!
TCMB'den 'konkordato' analizi!
Katil Yunus Emre Geçti'nin kirli geçmişine SABAH ulaştı
Katil Yunus Emre Geçti'nin kirli geçmişine SABAH ulaştı
Vatandaşın borç yükü 5.3 trilyon lirayı buldu
Vatandaşın borç yükü 5.3 trilyon lirayı buldu
Prof. Dr. Taner Demirer: Türkiye'de en az 70 bin doktora ihtiyaç var
Prof. Dr. Taner Demirer: Türkiye'de en az 70 bin doktora ihtiyaç var
TÜVTÜRK'e emsal karar
TÜVTÜRK'e emsal karar
Esnaf, nakit ödeme istiyor
Esnaf, nakit ödeme istiyor
Emeklilik oranı tarihi zirvede!
Emeklilik oranı tarihi zirvede!
Çelik Kubbe için geri sayım başladı
Çelik Kubbe için geri sayım başladı
Motosikletliler ölüme sürüklüyor! Çarpıcı analiz, Türkiye ilk sıralarda
Motosikletliler ölüme sürüklüyor! Çarpıcı analiz, Türkiye ilk sıralarda
Bakan Şimşek'ten kartla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı
Bakan Şimşek'ten kartla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı
Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi harabeye döndü
Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi harabeye döndü
TBMM'nin yeni dönemdeki en önemli başlığı ekonomi olacak
TBMM'nin yeni dönemdeki en önemli başlığı ekonomi olacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özgür Özel: Parti adayını belirleyecek, onun dışında bir aday söz konusu değil

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkındaki açıklamasına dair konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Parti adayını belirleyecek, onun dışında bir aday söz konusu değil. O adayın etrafında tüm parti kenetlenecek ve seçimi kazanacağız" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 20:06, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 20:38
Yazdır
Özgür Özel: Parti adayını belirleyecek, onun dışında bir aday söz konusu değil

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, parti merkezinde görüştü. Görüşmenin ardından iki genel başkan Cumhuriyet Halk Partisi-Almanya Sosyal Demokrat Partisi Siyasi İşbirliği Mutabakatı'nı imzaladı. İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Özel, "Almanya ülkemiz dışında en fazla Türk kökenlinin yaşadığı ülke. Yurttaşlarımızın karşılıklı etkileşimi ülkelerimiz arasındaki etkileşime de olanak tanıyor. Türkler Avrupa'da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığından olumsuz yönde etkileniyorlar. Ancak Almanya'da özellikle sosyal demokrat ve sol iktidarların yıllar önce başlattığı doğru entegrasyon politikalarıyla Almanya'da bulunan Türkler bu olumsuz etkilerin minimize edildiği bir ülkede yaşıyorlar. Ve tüm Türk vatandaşlarımız Türkiye'de bir siyasi tercihleri ne olursa olsun Almanya'da geçmişteki kazanımlarının sosyal demokratların ve solcuların iktidar dönemlerinde olduğunu biliyorlar ve bunu Türkiye'de anlatıyor olmaları çok kıymetli. Bu vesileyle Almanya'da yükselen aşırı sağ tehdidini seçim sandığında bertaraf edileceğine olan inancımı da vurgulamak isterim. Almanya ve Almanya'nın iktidar partisi SPD'yle böylesine köklü ilişkilerimiz var" diye konuştu.

'SEÇİMİ KAZANACAĞIZ'

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin soruya da cevap veren Özgür Özel, "Mansur Bey'in sorusunu ikiye ayırıyorum. Birincisi 'Mutlaka kazacağız', buna yürekten katılıyorum. İkincisi 'Partim aday gösterirse' bu da parti disiplinini vurgulaması açısından önemli. 'CHP'nin birden fazla adayı olur mu' gibi tartışmaların önünü kesen bir mevzu. Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır. 'Mutlaka kazanacağız' derken bahsettiği parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bence son derece kuvvetli bir cümle. Bunun dışında CHP artık aday tartışmalarını bir kenara bırakıyor. Kazanma konusunda mutabakatımız var. Parti adayını belirleyecek, onun dışında bir aday söz konusu değil. O adayın etrafında tüm parti kenetlenecek ve seçimi kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber