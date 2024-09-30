Samsun'da cami ve belediye hoparlörlerinden sağanak uyarısı
Samsun'un Yakakent ilçesinde yer yer etkili olan sağanağa karşı vatandaşlar, cami ve belediye hoparlörlerinden yapılan anonsla uyarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 21:53, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 23:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'da akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını duyurmuştu.
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve şiddetli rüzgara karşı cami ve belediye hoparlörlerinden uyarı yapıldı.
Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ise tüm belediye ekiplerinin herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı olduğunu bildirdi.