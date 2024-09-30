Lübnan ordusu, İsrail sınırına yakın bazı noktaları boşaltarak geri çekildi

Konuyla ilgili Lübnanlı makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

Bölgedeki görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan ordusuna ait birlikler sınır boylarındaki bazı noktaları boşaltarak geri çekildi.

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