Evinde ölü bulunan hakim Murat Özcan'ın cenazesi defnedildi

Diyarbakır'da evinde ölü bulunan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Murat Özcan'ın cenazesi memleketi Elazığ'a götürüldü.

AA'nın haberine göre, Murat Özcan (42) için Palu ilçesindeki Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Özcan'ın cenazesi Andılar Köyü Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Özcan'ın yakınları ile Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Kenan Şenlik, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Elazığ Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Yener, Palu Kaymakamı Hulusi Teke, hakim ve savcılar katıldı.

Diyarbakır'da görev yapan Özcan, dün sabah mesaiye gitmeyince çalışma arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalışmış, meslektaşları telefonla da ulaşamayınca evine gittiklerinde Özcan'ı yerde hareketsiz halde bulmuştu. İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

NE OLMUŞTU

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11'inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, çalıştığı kuruma gitmeyince meslektaşları, durumdan şüphelenerek kaldığı lojmandaki dairesine gitti. Uzun süre kapının çalınmasına karşın cevap alamayan meslektaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Özcan'ı yerde hareketsiz halde buldu. Ekiplerin incelemesinde, Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Özcan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsiyle belli olacak.