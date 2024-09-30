Polislerin ceza yazmasına sinirlendi, aracını parçaladı
Bursa'da polislerin kendisine ceza yazmasına sinirlenen şahıs, aracını parçaladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2024 23:49, Son Güncelleme : 30 Eylül 2024 23:51
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, polislerin kendisine ceza yazmasına sinirlenen şahıs, duruma öfkelenerek kendi aracına zarar verdi. Bir süre aracına acımasızca vurmaya devam eden şahsı polisler araya girerek durdurdu.