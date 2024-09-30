Polislerin ceza yazmasına sinirlendi, aracını parçaladı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, polislerin kendisine ceza yazmasına sinirlenen şahıs, duruma öfkelenerek kendi aracına zarar verdi. Bir süre aracına acımasızca vurmaya devam eden şahsı polisler araya girerek durdurdu.