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1 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

1 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 00:01, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 00:04
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1 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Meclis, yeni yasama yılına başlıyor

- TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

- Kurtulmuş, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, resepsiyon verecek, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir araya gelecek.

(TBMM/15.00/14.00/19.30/11.15)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenecek "Akademik Vizyon ve Hedefler Buluşması" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2024-2025 Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda Finlandiya Tatarları Kitap Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/13.00)

3- MHP Meclis grup toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/10.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinin 70. Yıl Üst Düzey Töreni'ne katılacak.

(Cenevre)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem" konulu basın toplantısı yapacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıldönümü olan Ulusal Gün kutlanacak.

(Pekin)

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan ile bir oyuncusu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, turuncu-lacivertli ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/18.00/18.30)

2- RAMS Başakşehir'in rakibi Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klauss ile bir oyuncusu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek, konuk ekip son çalışmasına burada çıkacak.

(İstanbul/17.00/17.30)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın A Grubu ikinci haftasında Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında; B Grubu'nda Aliağa Petkimspor, Polonya'nın King Szczecin ekibiyle deplasmanda karşılaşacak, D Grubu'nda Galatasaray, Almanya'nın Rasta Vechta takımını ağırlayacak, H Grubu'nda ise Manisa Basket, İspanya'nın UCAM Murcia takımına konuk olacak.

(Szczecin/19.30/İstanbul/20.00/Murcia/21.30)

5- Voleybolda 2024 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, Halkbank ile Arkas Spor arasında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

(İstanbul/17.00)

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