Ekim ayına buz gibi başladı: Sıcaklıklar 5-10 derece düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ekim Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.

Yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve İstanbul'un doğu çevreleri), Doğu Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu bölge geneli, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa'nın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında) ve Doğu Karadeniz (Giresun dışında) bölge geneli, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Osmaniye çevreleri, Sakarya, Kocaeli ve Adana'nın kuzeyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın kuzeydoğusu, Güney Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 14 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında) ve Doğu Karadeniz (Giresun dışında) bölge geneli, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Osmaniye çevreleri, Sakarya, Kocaeli ve Adana'nın kuzeyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzeydoğusu, Güney Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve İstanbul'un doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 10°C, 24°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde Osmaniye, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8°C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 9°C, 14°C

İl geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 15°C

Parçalı bulutlu

KONYA 9°C, 18°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeyli, iç kesimlerinde batılı yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SİNOP 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de, yarın (Salı) Giresun dışında Doğu Karadeniz genelinde yerel olarak kuvvetli, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 18°C, 23°C

Parçalı bulutlu, yarın (Salı) kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere il geneli kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 20°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 20°C

Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

VAN 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 16°C, 29°C

Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 16°C, 27°C

Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 19°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 29°C

Sabah saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı