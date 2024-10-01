Türk basınının usta isimlerinden Güneri Civaoğlu yaşamını yitirdi

Yaz aylarında İstabul'daki bir restoranda dengesini kaybederek düşen ve başını çarpan Cıvaoğlu, acilen hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Bir süredir hastanede yoğum bakımda tedavi gören Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti. Civaoğlu'nun cenazesi yarın toprağa verilecek.

TGC'den açıklama

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi, Milliyet Gazetesi baş yazarı Güneri Cıvaoğlu vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Güneri Cıvaoğlu'nun vefatıyla ilgili bir mesaj yayınladı.

Mesajda "Üyemiz Güneri Cıvaoğlu'nun vefatından büyük üzüntü duyduk. Gazeteci ve yazar olarak başarıyla yıllardır hizmet veren meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Güneri Cıvaoğlu kimdir?

Güneri Civaoğlu, 30 Temmuz 1939 yılında Ankara'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cıvaoğlu'nun, gazetecilik hayatıysa 1960'lı yıllarda başladı.

Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı. TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başındaydı.

Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu, izleyen yıllarda Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı.

Güneş Gazetesi'ni ortağı ve genel yayın yönetmeniydi.

1986-1996 yılları arasında Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı, Show TV'de yöneticilik görevlerini yürüttü

Civaoğlu, 1996 yılından bu yana Milliyet Gazetesi baş yazarıydı.

Civaoğlu, Kanal D'de ana haber sunuculuğu yaptı.

Civaoğlu kariyerinde programcılığa da yer verdi.

Akıllarda kalan "Şeffaf Oda" programıyla farklı sektörlerde bir çok konuğu yıllarca konuk etti.