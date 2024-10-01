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Ruhsatsız silaha hapis!

AK Parti kurmayları ile İçişleri Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı taslağa göre ruhsatsız silah taşıyanlar tutuklu yargılanabilecek, hapis cezasının üst sınırı beş yıla çıkarılacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 08:33, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 08:33
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Ruhsatsız silaha hapis!

Türkiye genelinde yılbaşından bu yana 70 bin civarında ruhsatsız silah ele geçirildi. İçişleri Bakanlığının verilerine göre, bu silahların 7 bin 984'ü kurusıkı, 49 bin 879'u tabanca, 17 bin 884'ü av tüfeği, bin 369'u ise uzun namlulu silah. Ruhsatsız silahların büyük bölümü, parçaların veya aparatların ayrı ayrı alınıp, sonrasında birleştirilerek ateşli silah haline getirilmesinden oluşuyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da geçtiğimiz günlerde, ruhsatsız silahlarla ilgili cezaların caydırıcı hale getirileceğini açıklamıştı.

HAPİS CEZASI ARTIYOR

Edinilen bilgilere göre; yaklaşık bir yıldır AK Parti kurmayları ile İçişleri Bakanlığının üzerinde çalıştığı taslak kısa süre içinde TBMM'den geçirilecek. Taslakta, ruhsatsız silah taşımada cezanın üst sınırının beş yıla çıkarılması öngörülüyor. Mevcut mevzuata göre ruhsatsız silahı olana üç yıla kadar hapis cezası veriliyor, ancak tutuklama tedbiri uygulanmıyor. Yeni düzenleme ile ruhsatsız silah taşıyanlar tutuklu yargılanabilecek.

Taslağa göre ateşli silahları, bunlara ait mermileri ve balistik öneme sahip veya monte edildiği ateşli silaha, vahim silah niteliği kazandıran parçaları ülkeye sokanlar, buna aracılık edenler ve satanlar, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Kurusıkı olarak tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen silahı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak ateşli silah vasfına dönüştürenler de 5-12 yıl ceza alacak. Silaha, susturucu veya nokta atış özelliği olan aparatlar takanlara 24 seneye kadar hapis cezası verilecek.

'KAYBETTİM' DEYİP SATIYORLAR

Taslak ile ayrıca, silahını kaybedenlerin veya çaldıranların yeni silah alması zorlaştırılıyor. Bu kişilere, beş yıl geçmedikçe silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek. Düzenlemenin gerekçesinde "Ruhsata bağlanmış silahların kayıp/çalıntı olduğu beyan edilerek yüksek bedelle, silah ruhsatı alınmasında engeli bulunan kişilere, terör örgütlerine veya organize suç örgütlerine satılmasının engellenmesi, ruhsatlı silahların yasa dışı kullanım alanına çıkarılmasına engel olunması amaçlanmıştır" denildi.

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