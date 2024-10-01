16 milyon 800 bin TL'lik dolandırıcılık ve bahis operasyonu

"Operasyonları koordine eden savcılarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi.

Operasyonlarında hesaplarında 16 milyon 800 bin TL para hareketliliği bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, savcıların ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir'de "Siberağ-8" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

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