Dolar 34,22 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,1780 34,1790 34,2200 34,2210 Avro 38,2030 38,2040 37,9820 37,9830 Sterlin 45,7350 45,7450 45,5510 45,5600 İsviçre frangı 40,4480 40,4560 40,5670 40,5770 ANKARA ABD doları 34,1480 34,2280 34,1900 34,2700 Avro 38,1630 38,2430 37,9420 38,0220 Sterlin 45,6750 45,8850 45,4910 45,7010