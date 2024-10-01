Dolar 34,22 TL'ye yükseldi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 17:38, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 17:46
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,1780
|34,1790
|34,2200
|34,2210
|Avro
|38,2030
|38,2040
|37,9820
|37,9830
|Sterlin
|45,7350
|45,7450
|45,5510
|45,5600
|İsviçre frangı
|40,4480
|40,4560
|40,5670
|40,5770
|ANKARA
|ABD doları
|34,1480
|34,2280
|34,1900
|34,2700
|Avro
|38,1630
|38,2430
|37,9420
|38,0220
|Sterlin
|45,6750
|45,8850
|45,4910
|45,7010