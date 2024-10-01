Altının kilogram fiyatı 3 milyon 43 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 30 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 45 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 43 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dünü 3 milyon 40 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 900 milyon 910 bin 80,21 lira, işlem miktarı ise 296,51 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 943 milyon 40 bin 766,21 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: