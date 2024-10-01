Güvenilir gıdada yeni dönem: Yarın kullanıma açılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdalarla ilgili, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız" dedi.

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