Güvenilir gıdada yeni dönem: Yarın kullanıma açılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdalarla ilgili, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 11:04, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:05
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdalarla ilgili, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak. Sistemi yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açacağız" dedi.