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Bingöl'e atanan Miss Turkey birincisi, ABD'de ortaya çıktı

Miss Turkey 2024 güzeli seçilen ve Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanan İdil Bilgen, ABD'den paylaşım yaptı. Bilgen, ABD'nin başkenti Washington D.C'deki "ASTRO 2024" toplantısına katıldığını bildirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 11:18, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:37
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BİLGÖL'E ATANDI

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun olan ve Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandı.

İKİ AY İÇİNDE MAZERET DİLEKÇESİ VEREBİLİR

Yayladere'ye 9 Eylül'de ataması yapılan ve 15 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak göreve başlaması gereken İdil Bilgen'in başvuru süresi geçti. Bilgen'in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne iki ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi.

Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda da 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği bildirildi.

Bilgen'in görevine neden başladığı merak konusu olmaya devam erken Bilgen'in Amerika'nın başkenti Washington D.C'de olduğu ortaya çıktı.

Bilgen, Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (ASTRO) ASTRO 2024 toplantısına katıldığını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

NEDEN YARIŞMAYA BAŞVURDU?

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Bilgen "Benim de kanser üzerine araştırmalarım var. Zaten kanser üzerine uzmanlaşmak istiyorum. Dolayısıyla kendimi ülkemde bu platformda - bu aslında yurt dışında çok saygın bir platform - başarılı bir şekilde temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum" demişti.

"ÇOK ANLAMLI, ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜNVAN"

Bilgen, Miss Turkey yarışmasına katılmasıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Açıkçası ben Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim ünvanım oldu. Ben buraya hala bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk ünvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım. Türkiye Güzeli ünvanı da bence çok anlamlı, çok önemli bir ünvan. Bunu taşımaktan çok gurur duyuyorum. Ben ikisini birleştirmenin bence bir problem değil, tam tersine çok güzel bir bütün olduğunu düşünüyorum."

İDİL BİLGEN KİMDİR?

İdil Bilgen, 24 yaşında ve 1.80 cm boyunda, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı unvanını kazandı.

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